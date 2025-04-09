港姐各自精彩 倪樂琳素顏偷懶 梁嘉莹勇闖曼谷做辣妹

港姐亞軍梁嘉莹與季軍楊梓瑤經常周遊列國，近期分別飛到泰國和斯洛文尼亞，多姿多采。梁嘉莹更心口掛個勇字，在泰國曼谷受到地震波及破壞後，繼續如期到當地旅遊，日間穿上性感吊帶衫在園池邊打卡，更擺出不同甫士，姿態撩人，到晚上變身「泰式辣妹」到夜市消遣歎美食，還拍片狂派心心兼單眼放電賣萌，她說：「來了泰國更像泰妹了。」

楊梓瑤歐遊晒腰 楊梓瑤則飛到歐洲斯洛文尼亞到處遊玩，穿上大褸的她也不忘晒纖腰，她在社交網指斯洛文尼亞是世界上唯一一個國家名字裏帶有「LOVE」的，首都更是個被龍守護的城市，到處也有龍的身影。

至於港姐冠軍倪樂琳則保持「宅女」作風，剛在港完成無綫「雞精班」戲劇課程後，也未有像梁嘉莹和楊梓瑤出國遊玩，反而在社交網以簡樸打扮示人，戴上眼鏡和頭箍的她素顏示人，雖然沒有化妝，但仍獲網民激讚仙氣十足，她說：「我真的不太愛化妝，日常還是喜歡簡簡單單，其實是懶。」