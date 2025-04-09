摸Pet Pet：家中「姊弟」不和 拳腳相加 愛貓念主成疾 譚嘉儀外遊留陰影

藝人譚嘉儀家中養有兩隻英短貓咪，分別是4歲的貓女「雪雪」以及11個月大的貓仔「雲呢拿」，雖然現時「雲呢拿」尚年幼，但體形已超越家姐。談及飼養「雲呢拿」的緣由，嘉儀透露最初是想為「雪雪」找個玩伴：「咁啱我有朋友隻貓生咗幾隻小貓，其中一隻就係雲呢拿，佢係咁多隻小貓入面最活潑，周圍撩人玩，所以最後我揀咗佢。」可惜事與願違，兩隻愛貓未能成為糖黐豆，反而終日水溝油：「兩隻貓最初係冇見面，我將雲呢拿隔離，困住佢喺個籠入面養，等雪雪適應佢嘅存在。不過到依家，雪雪都係唔鍾意雲呢拿，兩個各有各玩，久唔久見到面就會打交，好在未試過有血案發生。佢哋兩個食零食嘅時候最和諧，會頭貼頭咁食，只有零食可以拉近佢哋嘅距離，哈哈！」她又指兩貓性格南轅北轍，「雪雪」文靜，「雲呢拿」就活潑好動：「雲呢拿由細到大都唔驚出街，聖誕節我帶佢去過西九睇聖誕樹，不過我全程抱住佢，希望將來可以好似放狗咁放貓散步。」