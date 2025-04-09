中娛星動：改編《上海灘》重現經典 胡歌傳接周潤發棒 劇迷批「炒冷飯」

內地男神胡歌被傳將接周潤發棒，出演經典角色「許文強」，消息傳出即引來網民熱議。而近日現身英國拍廣告的他，一身復古帥氣造型吸引大批途人圍觀。

近日內娛突然吹懷舊風，有影視平台舉辦名為「百部港片微劇計劃」的比賽，有意把《英雄本色》、《開心鬼》及《精武門》等經典港產片改編翻拍成短劇，望藉此再掀起港產影視作品的熱潮。有指得獎者將獲50至200萬元人民幣（即53萬至211萬港元）作為製作費補助，而作品上架後倘若受歡迎，更會獲發百分之三十的分帳，條件相當不錯，難怪引起網民討論。

與此同時，網上瘋傳有投資方計劃開拍《新上海灘》，並找來胡歌接周潤發及黃曉明棒，飾演「許文強」一角，趙麗穎出演「馮程程」、而陳偉霆則會變身「丁力」，單是卡士已叫人期待，唯目前製作方暫未正式宣布消息，未能證真偽。

不過就有網民覺得胡歌缺乏許文強的草莽匪氣，未必能成功超越前車，但亦有忠粉表態支持，大讚胡歌演乜似乜。有劇迷則狠批一窩蜂的翻拍有如「炒冷飯」，完全缺乏新意，更率先留下負評：「別糟蹋經典了。」

英國開工引圍觀 另外，胡歌被傳即將再為人父，人逢喜事精神爽，日前他現身英國劍橋大學拍廣告，攝製隊成員更包括外籍人士，製作陣容龐大。胡歌的造型走英倫風，獲讚復古優雅，吸引大批途人圍觀，期間工作人員為維持秩序，曾與路人發生少許衝突。有粉絲不禁大叫胡歌《琅琊榜》內角色名字「梅長蘇」，他即大方報以微笑。