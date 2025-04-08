BOYNEXTDOOR開騷被港迷搞喊

韓國男團BOYNEXTDOOR前晚在亞博舉行演唱會，是他們首次在香港開騷，他們以歌曲《Earth, Wind & Fire》及《Dangerous》揭開序幕，之後逐一用中文跟粉絲打招呼，其中WOONHAK用廣東話講「大家有冇掛住我呀？」、「我係大家嘅寶貝」及「好好Feel呀」。他們今年推出的新歌《IF I SAY, I LOVE YOU》大受歡迎，JAEHYUN與LEEHAN就特別清唱一小段該曲的普通話版本，令粉絲十分驚喜。

Encore環節上，螢幕上播放香港粉絲製作的打氣影片，令6子感動落淚，JAEHYUN表示：「今早我才跟WOONHAK說最近好像體力不足，看了這段片之後我覺得有點慚愧。」又用普通話說：「每一次你們大聲呼喚我的名字『明宰鉉』，我都會獲得力量，是ONEDOOR（BOYNEXTDOOR粉絲名稱）賦予我生命中最好的青春，我愛你們！」WOONHAK則用廣東話說：「喺大家面前唱歌，真係好珍貴，好似禮物一樣，我會努力記住，好好唱歌，盡快嚟見大家，我愛你哋！」SUNGHO就特別清唱樂隊Beyond的名曲《喜歡妳》冧粉絲，誠意十足！