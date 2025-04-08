艾哲倫不敵John 失落劇帝

艾哲倫拖女友Georgina Chapman拍拖現身頒獎禮，今次是他入行以來首獲舞台劇獎提名，他憑去年的話劇《The Fear Of 13》與《教宗選戰》（Conclave）「新鄧不利多」老牌男星John Lithgow及視帝Billy Crudup等爭奪最佳男主角獎。最終，79歲的John Lithgow憑《吹夢的巨人》（Giant）一劇擊敗艾哲倫等奪獎，至於英國女星Lesley Manville憑《Oedipus》成為劇后。今屆大會邀請到一眾名人巨星擔任頒獎嘉賓，其中包括金像影后姬蒂班查（Cate Blanchett）、英國男星湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）、英國男星伊雲麥格高（Ewan McGregor）及 「美國隊長女友」Hayley Atwell等。