《百想》造就宋慧喬與兩舊愛同場？ 朴寶劍IU掟「催淚彈」 成視帝后大熱

韓國《百想藝術大賞》昨日公布提名，男神朴寶劍與IU憑近期Hit爆的催淚劇，成為視帝視后大熱；競逐「百想影后」的宋慧喬，有望與入圍影帝的玄彬與李炳憲兩位舊愛同場！

韓國演藝界年度盛事《第61屆百想藝術大賞》將於下月5日舉行，昨日公布影、視部門各項提名。電視部門方面，朴寶劍與IU合作的《苦盡柑來遇見你》共獲8項提名，是本屆入圍最多的韓劇。除了有份競逐最佳作品，亦是IU繼《我的大叔》及《德魯納酒店》後，第3度挑戰「百想視后」，勁敵包括《好搭檔》張娜拉、《正年》金泰璃、《背著善宰跑》金惠允與《無聲蛙鳴》高旻示。朴寶劍將與《背》劇的邊佑錫、《重症外傷中心》朱智勛、《如此親密的背叛者》韓石圭及《或好或壞的東載》李浚赫爭視帝。因《苦》劇最近熱爆，朴寶劍與IU雙雙被視為視帝后大熱。

電影部門方面，前年憑韓劇《黑暗榮耀》膺「百想視后」的宋慧喬，今年挾話題片《黑修女們》，與金高恩、全度妍、金琴順及趙汝貞爭影后。至於喬妹兩名舊愛玄彬與李炳憲，各憑影片《哈爾濱》與《終極對弈》競逐影帝，對手包括尹柱相、趙正錫與李熙俊。丁海寅與林智妍分別憑《躁底師兄2行刑師》及《左輪手槍》角逐最佳男女配角，惠利入圍最佳女新人。

《Good Day》金秀賢鏡頭全刪 而由韓流粉絲票選的「全球最喜愛韓國演員」排名昨日曝光，「長腿Oppa」李敏鎬連續12年蟬聯冠軍，大熱拋離屈居亞軍的孔劉；排第3位的宋慧喬稱霸女演員。是次調查於去年底進行，故上月初爆出曾交往未成年金賽綸陷入爭議的金秀賢，依然高踞第4位；李鍾碩躋身第5位。「全球最喜愛K-Pop歌手組合」排名中，天團防彈少年團連續7年登頂，力壓數度屈居亞軍的女團BLACK PINK，IU與男歌手Psy及女團TWICE依次進佔第3至5位。

另外，金秀賢在最新一集綜藝節目《Good Day》中，鏡頭全被刪剪。而上月31日有韓國網民在國會請願網站發起要求以「金秀賢防止法」為名，修訂提高未成年人強姦罪法定年齡至19歲的請願書，截至昨日獲逾5萬人同意，預料國會委員會將受理。