娛樂

周揚青「峰」騷Big爆衫

周揚青分享性感美照，大晒曲線。 周揚青分享性感美照，大晒曲線。
周揚青分享性感美照，大晒曲線。
內地網紅周揚青與台灣舞王羅志祥「毀滅式分手」後，事業發展暢旺，不但成為服裝品牌主理人，還踏入娛樂圈參加真人騷。擁有火辣身材的她經常在社交網晒性感靚相派福利，圈粉無數。日前她貼出一輯工作花絮照，穿上透視薄紗長裙大騷索爆身材，夾出超長事業線，展現雙峰Big爆衫效果，火辣程度爆燈！
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