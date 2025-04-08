周揚青「峰」騷Big爆衫

內地網紅周揚青與台灣舞王羅志祥「毀滅式分手」後，事業發展暢旺，不但成為服裝品牌主理人，還踏入娛樂圈參加真人騷。擁有火辣身材的她經常在社交網晒性感靚相派福利，圈粉無數。日前她貼出一輯工作花絮照，穿上透視薄紗長裙大騷索爆身材，夾出超長事業線，展現雙峰Big爆衫效果，火辣程度爆燈！