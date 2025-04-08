中娛星動：劇后輸「戲」勢 趙麗穎主演作疑遭唱衰 票房滑鐵盧

內地花旦趙麗穎跳出公仔箱轉戰影壇後，發展未如理想，主演電影《向陽．花》在內地4月檔期上映3日，票房只得8,560萬港元，成績未盡人意。至於影帝梁朝偉的新作《獵狐行動》同樣失色，票房只得2,453萬港元，評分更僅有4.7分墊底，口碑和票房雙失！

內地4月檔有超過10部中外新片上映，但缺乏對觀眾有吸引力的重磅佳作，據數據顯示，4月檔3天票房只有3.78億元人民幣（約4.03億港元），不夠去年同期8.42億元人民幣（約8.98億港元）的一半，相當慘淡。其中由內地頂流女星趙麗穎主演的《向陽．花》，上映3天只有7,973萬元人民幣（約8,560萬港元）票房，成績未如理想。《向》片由名導馮小剛執導，趙麗穎演出之餘更做出品人，把片酬入股，可惜觀眾並不買帳。有網民質疑影視評論網刻意對此片打低分，只給予6.6分，引起爭議。

梁朝偉新作口碑差 趙麗穎在陸劇界爆劇無數，早前連拍4部電影《第二十條》、《浴火之路》、《喬妍的心事》及《向陽．花》，陸續上映後成績出爐，其中《第》片票房大賣24.29億元人民幣（約26.1億港元），有個好開始，之後的《浴》片成績也不錯，但後續擔演女主角的兩部電影票房成績卻麻麻，《喬》片只得1.51億元人民幣（約1.6億港元），而《向》片預估總票房可能與《喬》片差不多。網民本來以為趙麗穎憑《風吹半夏》接連拿下金鷹影后及飛天影后即攻影壇，有望拉開與宿敵楊冪的差距，惟票房數字殘酷，她可能又要回歸劇圈，跟楊冪、劉詩詩、唐嫣及劉亦菲等繼續纏鬥下去。

此外，內地4月檔期最令人失望的電影，是由影帝梁朝偉主演的《獵狐行動》，該片累計票房只有逾2,300萬元人民幣（約2,453萬港元），成績慘淡，口碑更是一塌糊塗。該片在影視評論網僅得4.7分屬不合格，在同期上映的電影中墊底，不少網民給予負評，更有人直言失望：「之後再也不想再看梁朝偉主演的電影了。」