獨家訪問：孖黎瑞恩三藩市開騷 王浩信爆肌跳唱唔夠喉

歌手出身的視帝王浩信近年轉戰內地發展，成績甚佳，日前與前輩黎瑞恩於美國開騷，爆肌跳唱辣爆全場，為之後內地開唱預熱。

王浩信前日與黎瑞恩於美國三藩市首次合作開演唱會，今年是浩信入行20周年，之前透露稍後亦會於內地開紀念演唱會，是次美國演出可謂預熱。而現場氣氛非常好，不少女粉絲都大叫浩信「好靚仔」，向來健碩的浩信亦不忘大派福利，穿着背心開胸示人，大騷巨臂、胸肌及腹肌，引爆全場尖叫。本身是歌手出身的他除了唱出多首慢歌《甘心替代你》、《當年情》、《至少還有你》等外，更有唱輕快版《吻別》及跟小恩子跳唱《APT.》等，實在是唱得又睇得。

唱到大灣區 浩信昨日接受本報獨家訪問時謂：「其實今次做一場真係唔夠喉嘅，同埋好榮幸可以同小恩子合作，大家都唱咗啲經典歌，佢都係我哋嘅兒時偶像，同佢唱學友嘅歌好似有穿越感覺咁，同埋今年係我入行20周年，表演方面都想同以前唔一樣，所以喺衣着同揀歌方面都希望畀到觀眾新鮮感，想話畀大家知，20年都好，都係希望有啲新衝擊帶畀大家，今次算係一個序幕，之後會喺大灣區開，分享陪住大家嘅歌曲。」

而黎瑞恩受訪時亦表示首次跟浩信合作，原來之前二人是不相識，她說：「佢係拍劇，我係歌手，大家工作崗位唔同，不過之前同佢一齊練歌，發覺大家傾落都好多嘢講，睇得出佢係個好勤力嘅年輕人。」說到浩信騷肌，她謂：「有料做乜唔騷呀？同埋美國啲觀眾好熱情，搞到我差啲想喊。」她又表示因為有工作在身，所以只留在美國4日，完騷即趕返香港，之後會先禪修再閉關，更會為即將推出的新歌作準備，有可能會挑戰跳舞。