娛樂

鍾柔美露背 網民誇讚：娛圈最美

鍾柔美青春無敵，行沙灘的休閒照都獲力讚。 鍾柔美青春無敵，行沙灘的休閒照都獲力讚。
鍾柔美青春無敵，行沙灘的休閒照都獲力讚。
近日天氣乍暖還寒，這兩天終於迎來丁點陽光！「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）立即將冬天衫收入衣櫃，換上露腰小背心到沙灘走一走！只見她的小背心入膊設計，白滑背部展現眼前，當她回眸一笑，構成一幀美麗圖片，更有網民留言：「娛樂圈最美背部」、「健康陽光擔當嘅Yumi，天空大海沙灘都為你傾倒！」
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