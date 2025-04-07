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Hali'a咪嘴騷Quali
美國網紅Hali'a Beamer剛於本月4日迎來20歲生日，青春無敵！她於夏威夷出生，自細與陽光及海灘為伴，不時於社交網上載比堅尼性感相，大晒傲人曲線，俘虜大批宅男。
她起初於網上分享隨歌曲咪嘴起舞的短片走紅，於該平台獲得超過700萬名網友追隨，相當成功。
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