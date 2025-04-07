箍牙致下巴有出入 周子瑜靚樣感壓力 親解「變臉」之謎

韓團TWICE台灣成員周子瑜曾獲封「世界第一美」，近日她在粉絲平台親自回應「變臉」之謎，自言近年容貌跟昔日有別，尤其下巴變化最大，主因是箍牙所致。

TWICE將於今年10月迎來出道10周年，出道初期憑靚樣揚名海外的25歲台灣成員周子瑜，曾於2019年勇奪「全球百大美女」之首，之後也在同一排行榜內多次名列前茅，漂亮臉蛋早已成為她的標記。

不過，最近子瑜留意到有不少網民指她「臉型有變」，近日透過粉絲交流平台發文解畫，直言隨着年齡增長，臉型有所變化也很正常，但影響最大還是因為箍牙所致。她透露差不多由練習生時期開始戴牙套，長達數載，至大約兩年前才結束，可能因為戴牙套的時間太久，導致臉型出現變化，尤其下巴與箍牙前的樣子有出入，又還笑稱自己可能是特殊例子。

子瑜又謂因職業關係，不得不在意外貌，有時戴上牙套，只要打噴嚏便會移位，令臉上某些地方看起來較腫，不過現時對外貌的壓力已減少，着大家不用擔心。其後粉絲紛紛留言大讚她仍然很漂亮。

TWICE進軍歐美 此外，TWICE近年積極進軍歐美市場，進一步俘虜海外粉絲，更獲邀為英國樂隊Coldplay於本周三在韓國開鑼的演唱會擔任特別表演嘉賓。而組合亦將於下月底在日本推出第10張日語單曲《Hare Hare》，繼續密密賺日圓。

至於同樣憑靚樣征服大批樂迷的K-Pop女神張元英，近年狂接廣告吸金，早前晒腿為品牌拍攝新寫真，而她所屬的女團IVE，剛於首爾完成兩場粉絲見面會《IVE SCOUT》，氣氛High爆！