暢所欲玄：知命，認命

「命裏有時終須有，命裏無時莫強求。」這句說話可以改寫嗎？可以，重新投胎做人，再來一次，但好像輪盤一樣，看看又開甚麼。關於前世今生，若知前世因，今生受者是；若知後世果，今生做者是，這是有因必有果的定義。有些人自稱所謂大師神人，經常宣傳自己能說出前人所未講過的說話，神仙嗎？如真的，全球國家領袖馬上收為國師吧！他們只能欺騙低知識人士，如電騙案一樣，很難根治。

坊間說：「橋不怕舊最緊要受」，一雞死，一雞鳴，因此這些人財富滾不盡，除非他自動收手，但好難！

不要羨慕別人，不可能每個人都那麼完美，只是你沒有看到罷了！只要按自己八字計算，安排好往前走的路，屬於你的風景終會出現。

人生是一場漫長的對抗，有些人笑在開始，含着金鎖匙投胎出世，有些人卻贏在最終，命運不會偏愛誰。

可以迷惘，但不能絕望！

認命，人生最幸福的事，莫過於白天可以說笑，晚上能睡個好覺。如行雲般自在，榮華花間露，富貴草上霜，像流水般灑脫，才能做到人生應有的知命認命。

堪輿學者元海