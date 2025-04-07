娛樂

龍婷出浴派福利
無綫《中年好聲音》歌手龍婷日前到深圳取景拍MV，亦是她首次擔任MV女主角，接受了不少新挑戰。
龍婷需要在鏡頭前喊，還整個人浸入浴缸底閉氣，雖然她穿上白色樽領衫，不過「上水」一刻竟然有意外驚喜，玲瓏浮凸的身材一覽無遺，加上濕身效果增加視角衝擊，網民大讚她可塑性極高，可以在多方面發展。
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