推廣東歌殺入樂壇 松岡李那秘密練兵 狂操「舞」功

日模松岡李那（Linah）初來港發展時，曾與另外4位日韓女星組成女團Girls Kingdom出道，不過組合很快就解散，但Linah因為很喜歡香港，獨自留港發展演藝事業。日前，她宣布有新動向，就是推出首支廣東歌《Sugar》MV，歌詞夾雜廣東話及英語，可見Linah的廣東話明顯下了一番苦功，咬字大有進步。

Linah新歌MV邀來何浩文（Dominic）做MV男主角，對此她笑言：「我一直在想該選誰做男主角，因為這是我第一次自己導演MV，所以我想重現2025版《喜愛夜蒲2》的經典場景，作為對我在香港的第一部電影合作的導演錢國偉的致敬，對他的欣賞和敬意。」Linah又表示跟Dominic合作過多部電影，也扮過情侶，所以拍攝時十分順利！雖然忙於宣傳新歌，但Linah近日都不忘抽空睇展覽，實行忙裏偷閒。