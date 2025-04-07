身體狀況當係考驗 張學友心情緊張 台北騷破音

張學友到台北小巨蛋開唱，大病初愈的他狀態依然未十足，鼻音有點重，唱《我應該》時更不小心走音，他幽默表示：「就當作是性感好不好？」更透露自己身體沒有事，叫大家不用擔心。

歌神張學友上月因身體不適，廣州演唱會要延期，即使「復出」演唱後狀態亦未到十足。經過一段時間休息，日前他到了台北小巨蛋開騷，已經病愈的他狀態明顯比之前好，但唱到《我應該》時卻不小心走音，他說：「每次在台北這裏表演都有某程度上的緊張，加上上次來不是取消了嗎，心裏總是有點怪怪的，今天一定要盡力去表演，『平穩就好了好不好』，出來沒多久就破（音）了。」

揚言繼續唱下去 至於有粉絲發現他唱歌多了鼻音，他幽默說：「就當作是性感好不好？」逗笑全場歌迷。向來自我要求很高的他，表示很討厭被誤以為好像一直生病的感覺，澄清說：「我明明沒病，我可以跳、可以唱，可是就是這種感覺會讓我造成很大心理壓力，我自己以為我好了，突然間鼻音又來了。」他叫粉絲不用擔心他的身體，相信這只是個考驗而已。

這次是張學友《60+巡迴演唱會》的第226場，他感謝粉絲一路以來的支持，他表示會繼續唱下去，希望在之後的巡演上再跟大家見面：「因為我相信只要我繼續努力下去，一定會再有演唱會。」讓粉絲相當感動。