陳豪快閃1粒鐘送吻 陳茵媺生日冧到震：被寵壞了

女人婚後當然想有老公錫，陳茵媺日前生日獲老公陳豪送花和蛋糕之外，陳豪與3子女更齊齊圍住她錫，溫馨滿瀉！不過有人歡喜就有人愁，鄺文珣生日則要買花氹自己，疑婚姻再亮紅燈！

視帝陳豪的太太陳茵媺本月1日生日，身為愛妻號的他雖然最近忙拍無綫新劇《俠醫》，但不忘為老婆送上驚喜，送花兼蛋糕，並難得抽出1小時返屋企一家人慶祝，甜到入心。

陳茵媺前日在社交網分享慶生照，陳豪和3子女圍着她獻吻，蛋糕雖小，但心意滿分。她收到5大束鮮花，被花海包圍笑得開懷。她以英文寫道：「3月31日在家簡單慶祝了生日，很高興老公可以抽1小時回來切蛋糕，感覺像被寵壞了。」而她生日當天，就跟好姊妹戚黛黛、朱凱婷等慶祝，她指雖然未能跟老公共度，但身邊有一班好友，令她覺得生活中充滿愛及歡笑！

鄺文珣自己慶生再傳婚變 同人唔同命，一代古裝美人鄺文珣日前迎接50歲生日，但其夫疑忘記其生日，她於社交網透露買了蛋糕及一紮花送給自己，令網民擔心其婚姻再亮紅燈。2006年她下嫁製衣富商太子爺應德榮，婚後育有兩子一女，婚姻曾出現裂痕，險釀離婚，幸最後走過危機。本月3日「入五」的她，於社交網表示未有特別慶祝，只是陪女兒到公園玩：「充滿感恩和喜樂地度過了我的生日。買了自己的生日蛋糕和家人慶祝，買了一紮花送給自己，今天是逆向思維的一天。雖然升了級，but not cup，但這是我多年來最開心的一個生日，只能說感謝主。」

她亦有晒出一家五口食飯照，透露只是延後慶祝，她表示：「我也要感謝我老公悉心思考怎樣給我下星期的生日surprise party ，感謝3個小朋友的生日心意，感謝你們所有的祝福。」