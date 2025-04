與英皇珠寶合作推出「SEE ME FLY」系列 容祖兒成靈感繆思 參與設計首飾

英皇珠寶日前在銅鑼灣羅素街英皇珠寶店舉行全新珠寶系列「SEE ME FLY」新品發布會,英皇娛樂藝人容祖兒作為系列代言人,親往店舖分享「SEE ME FLY」產品設計亮點和故事,英皇集團主席楊受成博士及英皇鐘錶珠寶行政總裁梁浩昌先生到場支持。

全新系列「SEE ME FLY」則多了Joey經過磨練後看待世界、擁抱自己的新視角,亦致敬其首本名曲《我的驕傲》最膾炙人口的歌詞「See me Fly, I'm proud to fly up high」,激勵女孩勇敢追夢。她在宣傳片中分別詮釋「Pure」、「Precious」、「Courage」3個主題及主材不一:如鉑金配鑽石或紅寶石、足金配琺瑯、足金配珍珠等多款首飾,以及印有珍貴簽名的「Dream」羽翼頸鏈,而她當下最喜歡「Courage」,認為近年流行足金首飾,很Trendy。