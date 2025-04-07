與英皇珠寶合作推出「SEE ME FLY」系列 容祖兒成靈感繆思 參與設計首飾

祖兒以代言人身份，親臨店舖分享「SEE ME FLY」產品設計亮點和故事。

英皇珠寶日前在銅鑼灣羅素街英皇珠寶店舉行全新珠寶系列「SEE ME FLY」新品發布會，英皇娛樂藝人容祖兒作為系列代言人，親往店舖分享「SEE ME FLY」產品設計亮點和故事，英皇集團主席楊受成博士及英皇鐘錶珠寶行政總裁梁浩昌先生到場支持。

英皇珠寶一向追求卓越、重視質素，尤其注重產品背後蘊含的情感價值，全新系列「SEE ME FLY」是容祖兒（Joey）和英皇珠寶事隔6年再度攜手合作，回想首次合作的「Heartbeat心動系列」，Joey將音樂和表演旅程的每個心動時刻融匯到設計當中，鼓勵每一位擁有夢想的朋友。

全新系列「SEE ME FLY」則多了Joey經過磨練後看待世界、擁抱自己的新視角，亦致敬其首本名曲《我的驕傲》最膾炙人口的歌詞「See me Fly, I'm proud to fly up high」，激勵女孩勇敢追夢。她在宣傳片中分別詮釋「Pure」、「Precious」、「Courage」3個主題及主材不一：如鉑金配鑽石或紅寶石、足金配琺瑯、足金配珍珠等多款首飾，以及印有珍貴簽名的「Dream」羽翼頸鏈，而她當下最喜歡「Courage」，認為近年流行足金首飾，很Trendy。

同Kenny攬住宣傳 發布會上，她寄語女孩以「我們WOMEN（語義雙關，分別是英文的女性，及代表普通話的『我們』）」為中心，她說：「我覺得宣傳片句『想愛人，想要人愛，首先要愛自己』係至理名言，要懂得欣賞自己發出嘅光芒，為自己踏出每一步，好嘅事同人就會隨之而來。」

席上又安排互動環節，讓Joey與香港及多位從內地遠道而來的粉絲互動，即場抽籤大派限量版演唱會彩膠。在Chit chat環節中，她憑藉急才及搞怪性格令全場捧腹大笑，當主持問起要選擇謝霆鋒還是關智斌（Kenny）作英皇珠寶新系列拍檔，她秒回：「當然選Kenny！我哋攬住擺Pose都唔尷尬！」她解釋Kenny月前曾與衛詩雅合作中式婚嫁首飾，她亦很想與對方合作；而霆鋒是偶像又型又Cool，不敢想像與他拍攝。

對於霆鋒成為亞洲第一位歌手於啟德主場館開辦個人演唱會，Joey揚言會真金白銀支持：「佢嘅啟德演唱會絕對係歷史時刻，我已經搶飛準備連睇3場！」問到喜歡開騷還是去Fashion Show，她表示兩樣都想，因作為歌手，可以面對那麼多觀眾是非常滿足的事，而參與時裝周則是寓工作於娛樂。她又表示今年工作機會多，有很多新嘗試，相信沒有去旅遊的時間，笑言「拍翼都難飛」！

另外，Joey素來關注兒童發展，英皇珠寶為答謝她，由英皇鐘錶珠寶行政總裁梁浩昌先生代表向容祖兒慈善基金捐贈支票，並由創辦人Joey接收。英皇珠寶將捐出於2024年12月21日至2025年4月30日期間的亞太區「See Me Fly」系列總銷售部分收益，為容祖兒慈善基金的受惠兒童和家長於英皇戲院安排一次難忘的親子慈善電影觀賞會；而容祖兒JY6國際歌迷會會員更享有高達8折「SEE ME FLY」獨家優惠。