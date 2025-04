藝人鍾嘉欣婚後定居加拿大,近日她趁假期回港,並帶同9歲大女Kelly到訪好姊妹胡杏兒的家,她將照片放上社交網,見孩子們專注玩平板電腦,眾人又同枱開餐,而兩位人母難得共聚,即頭貼頭合照留念。相中未見杏兒的老公李乘德,未知是否負責充當攝影師。鍾嘉欣寫道:「10 minutes of screen time = 10 minutes of adult conversation. Nice catching up with you大佬」(10分的睇片時間=10分鐘的大人交談)而杏兒亦以英文回覆,稱兒子們很喜歡跟Kelly玩,又謂希望有機會兩家人一齊旅行。網民大讚嘉欣與杏兒均保養有道,Kelly亦愈大愈靚女,似足嘉欣。