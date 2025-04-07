娛圈單打：一片成名捱出頭 時來運到擋唔住

正所謂，時來風送滕王閣，運去雷轟薦福碑。一個人行起運上嚟，擋都擋唔住。好似40歲嘅衛詩雅（Michelle），2008年出道，發展硬係差咁啲，知名度唔係話冇，但距離大紅仲爭好遠。可能連佢都疊埋心水諗住嫁人算，點知出嫁前憑住《破‧地獄》一片榮登破億票房女星，身價水漲船高，終於出人頭地！

嗱，一直用心經營社交頻道嘅Michelle，據聞依家要搵佢站台或帶貨，出場費已直衝7位數字起跳，依然大把人爭住請，呢啲咪叫紅囉！Michelle好謙虛，話身價冇咁高，仲好願意以舊價幫一啲合作已久嘅客戶做宣傳，咁識做，抵佢紅啦！

娛樂圈就係咁，永遠唔知機會幾時到。Michelle舊年憑《不日成婚2》角逐金像獎影后，一直只係陪跑，最終敗於《白日之下》嘅余香凝。殊不知一年人事幾番新，Michelle一套戲搞掂，《破‧地獄》至今為佢帶嚟5個影后獎項殊榮，嚟緊嘅金像獎亦被睇高一線。反而余香凝攞獎後冇聲冇氣，真係始料不及。

遲來嘅成名未必係壞事，一來有番咁上下人生歷練，唔會咁容易飄咗上天；二來機會來之不易，會更加珍惜。家陣Michelle事業婚姻兩得意，簡直係守得雲開見月明，粉絲都好戥佢高興。起碼家燕媽媽唔可能再將衛詩雅當成連詩雅啦！

話時話，喺市道不景之際，想再有下一套破億票房大電影出現，真係難乎其難。Michelle咁大個女，對事業發展自有分數，但港產片要點樣先至可以走出困局，仲需要所有電影人努力尋找方向。