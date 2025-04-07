陳山聰放話區明妙：盡情搞我 郭柏妍夢想成真 組女團排舞

無綫劇集《奪命提示》的演員郭柏妍與劉穎鏇昨日在天水圍出席劇集宣傳活動，身穿粉紅色露腰女僕套裝，搭配貓耳頭箍和長靴的二人，大跳可愛貓咪舞，展現活潑魅力。

藝人陳山聰、張振朗、郭柏妍、劉穎鏇（Tiffany）、丁子朗及林子善等昨日拉隊出席《奪》劇宣傳，在台上大玩遊戲，振朗被餵食到成面蛋糕，笑爆全場，眾人又替即將生日的林子善慶祝，畫面熱鬧。不過，要數現場最吸睛的還是悉心打扮的郭柏妍與劉穎鏇，二人還原劇集中組成的女團「Double C」，即場大跳可愛貓咪舞，期間做出單眼、派心和飛吻等動作。

劉穎鏇「魔音」搞到聲沙 受訪時，二人透露為了真實呈現女團形象，多次試造型、髮型和練舞，甚至去工作室拍攝硬照和錄音，而為了打造劇情需要的「魔音」，她們錄音翌日更聲音沙啞。問到會否澄清現實中歌喉「正常」，她們則笑言若觀眾希望，她們或會開直播。

郭柏妍直言入行前曾想過組女團，想不到如今竟有機會，更認真地排練一隻舞，並試了不同的服裝。而Tiffany則表示從未想過組團，因此整件事對她來說相當夢幻，笑言可在劇集中經歷如此有趣的體驗。此外，現場播出郭柏妍獻出螢幕初吻的預告片，她表示很緊張，面紅耳赤，又透露拍攝該場口時被整個團隊圍觀，拍得很尷尬。

至於陳山聰對於早前區明妙步步緊迫嚇到他「硬晒軚」的劇情，他說：「硬晒軚係劇情嚟，我叫佢盡情去做，叫佢當我係公仔咁搞我。」他大讚區明妙專業，是一位勤力的女孩。