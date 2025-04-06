中文台節目表 翡翠台
9:00 星夢頻道
10:00 花樣滑冰Stars
10:30 LET'S CAMP!露營少女
11:00 講清講楚
11:30 打工捱世界Ⅲ
11:55 宣傳易
12:00 雙祥見
12:30 阿媽教落食平D
1:00 午間新聞
1:15 帶你逛街市
2:20 周遊東京
3:20 尋源之路
3:55 勁歌推介
4:00 夢夢貓Mix!
4:30 Hands Up
5:00 喜羊羊與灰太狼之羊羊趣冒險
5:30 櫻桃小丸子
6:00 熊貓一家人
6:30 六點半新聞報道
6:55 天氣報告
7:00 星期日檔案
7:30 東張西望
8:00 大師兄玩轉Easter感謝祭
9:00 中年好聲音3
11:00 J Music
11:15 晚間新聞
11:30 天氣報告
11:35 浪族闊少爺
12:30 宣傳易
12:35 東張西望
1:00 宣傳易
1:10 古城百景
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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