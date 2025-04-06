減磅成功惹整容疑雲 湯告魯斯告別油膩 省「靚佬」招牌

荷里活影壇巨星湯告魯斯（Tom Cruise）雖已62歲，但一直被讚樣貌與身形都保養得超好，不過「更鋒利嘅刀都有生銹一日」，「靚佬湯」兩個月前於法國巴黎出席活動時慘變「油膩大叔」，嚇壞不少fans。不過他日前現身時忽然「回春」，重奪「靚佬」招牌！

一頭長髮、穿黑色恤衫的「靚佬湯」出席美國拉斯維加斯舉行的CinemaCon活動時，看似後生了10年。有英國傳媒懷疑他整容，找來整容醫生「玩篤爆」，不過「容醫」睇相後認為他沒有整容，只是看似減了很多磅而沒有之前「水腫」，唯一可能做過的就只是接受了「微晶磨皮」（Microdermabrasion）的美容技術。

「靚佬湯」今次亮相是宣傳即將上映的新作《職業特工隊：最終清算》（Mission:Impossible-The Final Reckoning），席間他直言很期待今夏欣賞《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun:Maverick）導演拍檔Jospeh Kosinski的新作《F1》，並自爆曾與片中飾演「賽車手」的男主角畢彼特（Brad Pitt）於90年代合作《吸血迷情》（Interview with the Vampire）時「鍊車」。他表示與畢佬於拍攝期間去玩「高卡車」，大讚對方是「非常出色的駕駛者」。而在活動上，「靚佬湯」亦與同場宣傳新片的《壯》片影星拍檔Glen Powell重聚。

緋聞女友Ana攞獎贈興 另方面，近期與「靚佬湯」熱傳緋聞的古巴女星Ana de Armas同日亦有現身CinemaCon，並獲大會頒發「年度動作明星獎」。她自爆10年前與電影《夜半女敲門》（Knock Knock）拍檔奇洛李維斯（Keanu Reeves）初見面時的「瘀事」，當時她被對方問及有沒有看過他主演的《22世紀殺人網絡》（The Matrix），她當時回答沒有，即令在場人士震驚，她解釋是因當時英語有限才誤以為奇洛問的是其他電影。