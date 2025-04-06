譚嘉儀策騎 享受自由滋味

藝人譚嘉儀自3月初宣布離巢後，除了出埠登台演出，又四處遊玩。日前，她在社交平台晒出策騎相，並寫道：「以前讀書嗰陣真係有諗過學騎馬，因為覺得好Freeee！！可以喺草原奔馳，不過呢啲都係幻想，今次都係跟大隊慢慢行算啦。仲去咗侏羅紀拍攝嘅山林！風景真係好靚，隻馬又好乖好聽話，有機會真係想再學吓！」