陳奕迅遊船河獻Sing 秒變水上演唱會
歌神陳奕迅（Eason）正在舉行世界巡迴演唱會，他去年6月在打波期間因中暑暈倒，下巴撞地受傷，送院縫了30針，令計劃中的重慶站演出無奈延期。現已康復的Eason，早前完成澳洲悉尼的巡唱後，最近一站終於移師至重慶，如願和當地歌迷見面，彌補遺憾。期間，他忙裏偷閒，趁空檔化身遊客去到當地多個名勝景點打卡。以一身隨性打扮示人的Eason戴上口罩，在幾名工作人員的陪同下現身繁華大街觀光，所到之處即成為網民關注熱點，不少人表示要去歌神出現過的地方打卡，可見其影響力是多麼驚人。
難忘重慶美景
除此之外，Eason與工作人員還體驗了遊船河，玩得不亦樂乎。心情興奮的他，心血來潮提議向對面郵輪的遊客清唱《十年》，他說：「應該聽不到，如果我唱歌應該聽不到，這麼遠。」沒想到Eason一開口，對面郵輪上的遊客紛紛走出房間跟他揮手，現場如同水上演唱會一樣。難得抽空做遊客的Eason還用手機記錄了不少重慶美景，他擺出多個有型Pose，留言道：「重慶真的很有趣，線條之多，實在令我目不暇給。」
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