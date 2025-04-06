陳奕迅遊船河獻Sing 秒變水上演唱會

歌神陳奕迅（Eason）正在舉行世界巡迴演唱會，他去年6月在打波期間因中暑暈倒，下巴撞地受傷，送院縫了30針，令計劃中的重慶站演出無奈延期。現已康復的Eason，早前完成澳洲悉尼的巡唱後，最近一站終於移師至重慶，如願和當地歌迷見面，彌補遺憾。期間，他忙裏偷閒，趁空檔化身遊客去到當地多個名勝景點打卡。以一身隨性打扮示人的Eason戴上口罩，在幾名工作人員的陪同下現身繁華大街觀光，所到之處即成為網民關注熱點，不少人表示要去歌神出現過的地方打卡，可見其影響力是多麼驚人。