獨家訪問：義氣影后飲水思源 衛詩雅酬勞衝7位數 「念舊價」回饋伯樂

影后衛詩雅憑主演電影爆紅後廣告身價幾級跳，依然有價有市，不過身為義氣仔女的她向公司據理力爭，望盡量以舊價「回饋社會」，目前最希望代言廚具，鑽研廚藝做個好老婆。

衛詩雅入行17年，終憑英皇電影《破．地獄》贏得外界高度好評，人氣急升之餘，身價亦早已不同往日。據悉，善於利用社交網為廣告商宣傳的她，近日獲國際品牌誠邀出席活動，出場費直衝7位數港元起跳，依然應接不暇。

對於盛傳身價倍數級躍升，衛詩雅日前受訪時謙稱：「邊有咁誇張呀！（話你好有義氣，知道香港經濟唔好，好多時都願意用舊價幫手？）坦白講，公司當然有作出調整啦！但我成日堅持話唔好，好似有幾個舊客戶喺我未好（紅）嘅時候就開始合作，真係好多謝佢哋一直以來嘅關照，當然希望日後繼續保持關係啦！」

恨接廚具廣告 她又打趣自評「缺點」說：「有時出席時裝活動，覺得自己唔夠高，又唔夠時尚，但大家都願意打造我，真係好感恩。（嚟緊仲想代言啲乜？）好似汽車未有代言，我揸車技術都唔錯㗎，哈哈！其實最想係同廚具品牌合作，因為嚟緊我想鑽研廚技。（煮嘢畀老公食？）係，結咗婚都冇時間下廚，只係焗過一次豬扒飯畀佢食。（報烹飪班？）上網學就得啦！有心就學到。（想做個稱職嘅周師奶？）希望每個人生角色都盡量做好佢。」