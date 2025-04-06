台灣啦啦隊Fubon Angels的韓籍成員李珠珢，向有「AI美人」之稱，近日作加盟後首次在球場亮相演出。事後她在社交網大派福利，相中她身穿運動套裝及白色絲襪，施展美腿誘惑。之後亦有分享當日演出照，以藍色制服搭配短裙的她，賣力演出，現場亦吸引不少球迷捧場，氣氛熱鬧。