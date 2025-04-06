中娛星動：馮小剛冇面畀照Cut戲份 趙麗穎片酬入股 升呢電影出品人

內地花旦趙麗穎最近解鎖新身份，兼任主演新片的出品人，以片酬入股投資，前日她偕導演馮小剛現身電影活動時，馮小剛自爆刪減對方戲份，就連出品人也冇面畀！

趙麗穎主演的電影《向陽．花》前日上映，有觀眾發現趙麗穎的名字出現在出品人名單上，有份投資該片，是她首度擔任出品人。有指該片製作費1,500萬元人民幣（約1,600萬港元），屬小本之作，為降低前期現金支出，趙麗穎以片酬入股的方式參與，成為出品人之一，業內人士預計只要票房有5,000萬元人民幣（約5,340萬港元），就能回本兼有盈利。

前日趙麗穎與導演馮小剛現身於北京舉行的電影特別觀影活動，提到趙麗穎除了女主角以外的另一個身份，馮小剛直指她是影片出品人之一，說明她對這個電影是有信心的，又謂因擔心觀眾的承受能力，故忍痛剪掉了趙麗穎更狠更野的演出。

至於趙麗穎透露今次是第一次看完整的片子，看完後到了洗手間平復一下情緒。現場有一名聽障兒童的母親發表觀後感，講到自己給孩子裝人工耳蝸的故事，又感謝電影關注到這個群體，趙麗穎眼泛淚光，哽咽着表示：「我覺得你能這麼平穩的把你的經歷訴說出來，作為母親已經很了不起，我是沒有辦法看自己跟孩子這一段（戲）。」又鼓勵對方指：「生活會好的。」

張藝興成功轉型好演員 《向》片上映兩天，票房累計達5,200萬元人民幣（約5,550萬港元），即趙麗穎已回本；至於早一日上映、由張藝興主演的電影《不說話的愛》，票房不相伯仲，暫收5,500萬元人民幣（約5,870萬港元）。日前張藝興現身電影在上海舉行的路演，講到由偶像出道到成為專業演員，他直言：「偶像不能成為好演員，這是一種成見。借用我很喜歡的《哪吒之魔童降世》中一句話，人心中的成見是一座大山，但沒關係，這和你內心想做的事情不衝突。」他認為年輕演員需要時間成長，用心對待角色，就有可能成為好演員。