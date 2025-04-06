「師弟」無中生有 離間感情 胡定欣被踩 獲男友平反呵番

早前有網友自稱是胡定欣男友的師弟，指女方配不上其師兄，胡定欣昨出席活動時對此作出回應，表示已向男友了解過，但所謂的師弟根本沒有此人，不過她就感謝大家對她感情生活的關心和祝福。

視后胡定欣和黃智雯昨日現身科學園出席慈善跑，為反人口販賣項目籌集善款。問到定欣會否和男友一齊去做義工？她表示：「但係佢嘅範疇就同我有啲唔同，因為佢嘅能力更加大，佢真係落手落腳去幫助一啲醫療上嘅工作，我能夠做到嘅就係將當地嘅信息帶返嚟香港，畀更多人知，再用自己嘅能力去幫佢。」對於被揭戀情有沒有追查「二五仔」？她指沒有這回事，一直都有和男友出街，沒有掩飾的意欲，剛好被拍到，便順其自然公布戀情。

撐胡杏兒夫婦恩愛 而早前網上有人自稱是定欣男友的師弟，聲稱定欣配不上師兄，定欣則表示有問過男友，但男友不認識該人，並安慰她不要介意，定欣感謝大家關心她的感情生活，亦表示收到很多祝福。

好姊妹黃智雯笑稱定欣春風滿面，撐她與男友十分相襯，很戥她開心，但就不會催她結婚，因為當年好友們也讓她自由發展，沒有施加壓力。

此外，談及早前胡杏兒丈夫李乘德惹來的擁抱者爭議，黃智雯指夫妻之間有自己的相處之道，在好友們的角度來看兩人很恩愛；定欣則表示沒預計過外界對事件的反應那麼大，平時李乘德也是這樣擁抱她們，所以不覺得有問題。