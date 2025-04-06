娛圈單打：網紅反轉香港 究竟佢係乜水

被內地網民暱稱「甲亢哥」的美國網紅Speed旋風訪港，並即場開Live做直播，所到之處萬人空巷。最誇張一幕出現喺港鐵天后站，有粉絲為咗追逐偶像跳閘，有閘機被撞毀，場面猶如「屍殺列車」，搞到港鐵職員要報警。

究竟呢位哥仔係乜水？20歲嘅Speed，其社交頻道「IShowSpeed」擁有3,800萬名訂閱者，乃係超級網紅。忽然間，香港人彷彿分成兩半，各自活在平行時空：一半人對Speed極盡瘋狂，大肆吹噓；另一半人𢱑晒頭，聽都未聽過佢個大名，乜佢好紅嘅咩？

甚至有老餅聲稱，Speed淨係識得一個，就係1995年出道嘅4人日本女子組合！喂，唔好咁大聲話畀人知呀，盞畀新一代笑到你面黃咋！有人仲話，只有20歲樓下嘅𡃁仔同埋「白卡仔」先至會鍾意Speed！哇嘿嘿，又唔好咁歧視，講到尾呢啲咪就係青春囉！

有網民就話，如果你鍾意C朗或打開機，就會識得呢位仁兄。皆因Speed係C朗超級粉絲，佢亦以搞笑誇張風格直播打機聞名，包括《Fortnite》、《FIFA 23》等熱門遊戲，深受網民喜愛。佢亦係一位Rapper，本身都有創作吓歌曲。

早前佢直播遊覽中國城市，在內地引發哄動，從上海、北京一路直播到成都、重慶，仲不時喺街頭與民眾互動、打乒乓波、學中文，迅即爆紅。聽聞佢玩轉香港之後已到咗深圳，繼續佢嘅中國之旅。之不過，唔少人就覺得香港粉絲行為失控，搞到周圍立立亂，質素比內地粉絲低得多！今次算唔算「柒」出國際呢？