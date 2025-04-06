輸遊戲 食辣泡芙 劉穎鏇郭柏妍施嗲功 氹仔護花

無綫藝人劉穎鏇與郭柏妍美貌與智慧兼備，近日她們拍攝遊戲節目時，不斷出動嗲功冧爆拍檔張振朗及丁子朗，讓二人幫口「擋辣」。而作為「超星團CP」的丁子朗和冼靖峰瘋狂互摑屁股，場面相當搞笑！

視帝張振朗、劉穎鏇（Tiffany）、丁子朗、郭柏妍、孔德賢、冼靖峰（Archie）及莊子璇等，日前分成兩組參加無綫節目《大師兄玩轉Easter感謝祭》錄影，竭盡全力玩遊戲惡鬥一番，全程發放笑彈。身為「可愛雙妹嘜」的Tiffany與郭柏妍頻出茅招，玩輸遊戲時出動冧功，向身旁的張振朗及丁子朗求助，望他們能幫口食「加料辣泡芙」。正所謂英雄難過美人關，兩位型男見狀全沒猶豫，挺身而出幫手解圍，兩女成功全身而退。

丁子朗冼靖峰旗「股」相當 而郭柏妍全程發放「呆萌表情包」，與張振朗還原熱播劇《奪命提示》中的「奪命較剪腳」，將論盡本色發揮得淋漓盡致。同場的楊卓娜亦相當玩得，在「夾多士」遊戲環節中，孔德賢主動要求PK，楊卓娜即露出含羞答答表情謂：「你識得揀，姐姐係好嘢嚟！」之後，她抽中用臉頰及胸夾多士，即喜感大爆發，露出Enjoy樣及「祿山之爪」，喪摸孔德賢胸肌，且笑說：「我第一次㗎咋，多謝大家！」令人忍俊不禁。

至於「超星團CP」丁子朗與Archie玩任何遊戲都忍不住擁抱「放閃」，「夾多士」時更瘋狂互摑屁股兼笑到四萬咁口。而多次傳出接受醫美手術的莊子璇，今次玩遊戲時遭他人瘋狂射水，最終難逃展示「甩妝真面目」的命運，認真慘情。