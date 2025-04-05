碧咸慶生派對 大仔冇影 羅密歐搭上布魯克林舊愛 兄弟反目

英國萬人迷前球星碧咸（David Beckham）日前與家人舉辦派對提早1個月慶祝50歲生日，全家總動員出席，但唯獨大仔布魯克林（Brooklyn）與老婆妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）卻離奇缺席，據知他是不滿前女友Kim Turnbull與他細佬羅密歐（Romeo）拍拖而缺席，細佬搭上前女友，簡直就是現實版《飯戲攻心》的劇情！

據知布魯克林於2016年曾與Kim Turnbull秘密拍拖，分手後8年Kim與羅密歐於去年11月開始拍拖，當時他們於社交網晒親密照公開戀情。據知布魯克林因而與細佬羅密歐反面「冇偈傾」。雖然布魯克林目前已是人夫，但他與老婆均不滿Kim與羅密歐發展戀情，所以為免面左左，夫婦決定缺席父親的生日派對及一切Kim在場的活動，包括上月母親Victoria於巴黎時裝周舉行的時裝騷。

Tag「家人」欠兄嫂 查實兩兄弟不和近日有迹可尋，羅密歐日前於社交網分享一家出席父親生日派對的照片，他當時留言表示：「家人是一切」，並於貼文中逐一Tag家庭各成員，唯獨是沒有兄長與大嫂。而布魯克林夫婦目前於美國洛杉磯居住，羅密歐與父母則在英國倫敦居住，日前羅密歐與女友及父母飛抵洛杉磯捧父親的國際邁亞密比賽，布魯克林夫婦繼續冇影，更被指2人沒有獲邀到場。

消息傳出後，有傳媒將Kim進行大起底，23歲的她來自英國倫敦，是模特兒兼DJ，擁有亞裔血統，父親Alex Turnbull亦是音樂人兼DJ，已故祖母Kim Lim來自新加坡，是著名的雕塑家，其作品最近於香港展出。情史方面，原來她對「星二代」情有獨鍾，除了與碧咸兩子拍過拖之外，於2016年亦與美國流行音樂女王麥當娜（Madonna）的兒子洛高（Rocco）拍過拖，而同時間她疑似一腳踏兩船搭上布魯克林。