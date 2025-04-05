傳大S珠寶外國拍賣 小S怒吼：還有人造謠！

台灣女星徐熙媛（大S）2月在日本逝世，S家至今仍難以接受事實。最近網上流傳一則消息指：「大S留給女兒的珠寶紀念品，現身外國拍賣行，黃春梅（S媽）、小S（徐熙娣）、具俊曄3人遭質疑。」從網上的相片來看，珠寶似是國際時尚品牌的出品。

又關汪小菲事？ 事件曝光後媒體求證S媽，她看了後發火動怒，怒轟一人表示：「早就料到他會如此。」還說：「我一生為孩子，如今一毛都輪不到我！我都沒想到要分甚麼，邪惡的人腦袋瓜子，我無法理解。」她無奈地認為：「我女兒與你們幾乎共同成長！想必你們都聽過，她賺錢就是要養我，如今，只是沒有留在紙上，我只能聽法律安排！」她口中的這個「他」，網民估計是與大S前夫汪小菲有關。

對於此傳聞，大S胞妹小S亦生氣怒吼：「不敢相信我姐姐都走了，竟然還有人不斷造謠、抹黑！我真的很想問：你們（指有心人士）到底還要幹嘛？她已經走了！你們到底還要幹嘛！我姐姐離世，對我如同天崩地裂，我每天都在想念她，為她寫歌，也在想何時能夠振作起來開始工作，因為我知道我姐希望我能珍惜自己還能工作，所以這是我每天所做所想！」