延續(G)I-DLE翻唱之緣 首與Minnie馬場演出 容祖兒落注講手氣

韓國女團(G)I-DLE成員Minnie，本月底將來港跟天后容祖兒攜手演出，掀起去年(G)I-DLE翻唱祖兒歌曲《我的驕傲》的回憶殺，除了歌迷熱切期待兩人合體，她們亦惺惺相惜，望透過歌聲展開音樂文化交流盛宴。

國際馬壇春季盛事冠軍賽馬日將於本月27日在沙田馬場舉行，邀得韓國人氣女團(G)I-DLE成員Minnie及樂壇天后容祖兒擔任開幕表演嘉賓，是兩人首次同場演出。Minnie一直很欣賞祖兒，去年(G)I-DLE在香港舉行演唱會，曾翻唱祖兒經典歌《我的驕傲》，故她得悉有機會見到祖兒即大為雀躍。

對沙田有感情 祖兒也表示有留意(G)I-DLE：「去年她們在港開騷，我也有捧場兼送花籃打氣，好意外她們翻唱我首歌，好開心，忍唔住在台下一齊唱。今次能夠與主唱之一的Minnie做揭幕嘉賓，我都好期待，希望融合不同亞洲音樂文化的表演，吸引到更多觀眾入場。」她又表示對沙田區特別有感情，因小時候與馬場為鄰，每逢有賽事，便會傳來觀眾的歡呼聲，感覺親切。

今次是祖兒第4度在馬場演出，心情興奮，她笑指自己是「先驅大使」，屆時會跟人「盲選」落注碰運氣：「可以踏上馬匹亮相圈舞台為大家表演，十分榮幸，能夠見證國際賽事，與粉絲互動，非常期待，希望到時會見到香港及來自世界各地的朋友。」