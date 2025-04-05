轉型做熟女 勁舞吸Like 姚焯菲新歌MV遲大到 粉絲出頭討公道

姚焯菲（Chantel）近日推出新歌《New Fantasy》，雖然官方影視平台暫未公開MV，只釋出音源，但一眾粉絲已非常期待，並在網上狂Loop，大讚新歌節拍強勁，揚言已經被洗腦，又表示Chantel的唱腔帶點性感，新鮮感十足：「這種節奏感強的舞曲是必須的，可令Chantel歌路更廣。」

其後，Chantel在社交平台分享了MV的拍攝花絮，她告別一貫的甜美路線，以黑色煙熏眼妝上陣，略顯成熟。身穿開衩及露腰裙的Chantel跟幾位舞蹈員齊跳勁舞，其舞技明顯進步不少，獲網民大讚無論造型還是舞蹈都型到爆炸。

同公司歌手成對比

雖然新歌廣受好評，但近日有粉絲在網上發貼就宣傳表達不滿：「隔成個禮拜先（出）MV都算，講到明今日00:00各大平台上架，依家隔半日都得一個平台有，其他幾個平台都冇。」有網民即附和指Chantel之前出歌也有不少問題，例如去年的《初心小島》MV預告1月12日晚上9時推出，但最後延至1月16日才上架，並且沒有任何通知。有粉絲無奈謂每次Chantel出歌，過程都好艱難，但同公司其他歌手卻沒有這個情況：「其他人出歌點解又可以00:00各大音樂平台有得聽，第日晚9點有MV睇嘅？點解嘅？」又謂不明白為何出新歌前3日，公司要推出Chantel與鍾柔美合唱的《女神》MV，認為這樣做只會分薄自己的點擊率。