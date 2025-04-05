與陸漢洋難敵「7年之癢」 苟芸慧終認離婚：依家好自由

與「富三代」老公陸漢洋屢傳婚變的前華姐冠軍苟芸慧，一直未肯正面回應，直至昨日終於鬆口，首度承認離婚手續已差不多，並已諗定透過狗狗活動識朋友，迎接第二春！

苟芸慧與「富三代」兼賽車手陸漢洋，2018年9月在加拿大成婚，10月在港舉行盛大婚禮，豪花逾千萬！不過2021年，苟芸慧被指搬離貝沙灣愛巢，更在社交網表示清了20箱東西：「該送的送了，該斷的斷了。」似正式跟老公分居，但在陸漢洋馬拉松式箍煲後，她後來亦心軟復合。可惜好景不常，近年兩人屢傳婚變，這段童話式婚姻最終未能捱過「7年之癢」，苟芸慧昨日首度承認離婚！

苟芸慧昨日偕王君馨、鍾舒漫等出席寵物活動，問到離婚手續進度，她坦言已差不多，只是時間問題。談及很快便可放飛自由，她高興說：「依家都好自由，希望做多啲慈善工作，會帶狗仔嘗試做狗醫生，幫有需要嘅人。（冇時間拍拖？）狗狗活動都可能認識到朋友。」又表示若有機會，或考慮重返幕前拍劇。談到家中7頭愛犬，她表示稍後會將其中3隻送給朋友：「雖然唔捨得，不過朋友嘅狗狗啱啱離世，我覺得狗能夠醫治人嘅心靈。」

王君馨開心佗B女 至於王君馨透露5歲時曾被狗追，以致留下陰影，但由於老公Daniel喜歡狗狗，故考慮生B後飼養一頭柴犬。早前她邀請好姊妹衛詩、鍾舒漫及鍾舒祺出席Gender Reveal Party，齊齊見證她宣布佗B女，場面溫馨，問到老公知道BB性別有何感覺？她指老公很開心，但擔心若囡囡似她會被嗲暈，甚麼也應承。下月便是預產期，她表示突然心血來潮想自然分娩，故有點緊張，亦未執好「走佬袋」。