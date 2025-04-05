拍戲跌傷 入院縫針 林明禎談Edan即落閘：你哋唔好陰我
馬來西亞女神林明禎昨日出席活動時被發現走路一拐一拐，她解釋是因拍戲時不慎跌倒，更要入院縫針，現已無大礙。但當提起緋聞男友呂爵安（Edan）時卻立即封口，叫大家：「你哋唔好陰我。」
林明禎、盧慧敏、譚凱倫及沈震軒等昨日到沙田出席寵物活動。明禎透露拍攝時不慎跌傷：「兩隻腳大、小腿都傷咗，縫咗針冇事。（擔心有疤痕？）唔擔心，醫生手勢好。」談到有指她因貴租而搬屋，明禎解釋稱舊單位面積太小，只有逾兩百呎，另加兩百多呎天台，笑指香港天氣不穩定，天台可謂得物無所用。提到可以跟緋聞男友Edan到天台拍拖「曬月光」，她立即扯開話題，當被追問搬家是否為了離Edan更近？她即笑謂：「你哋唔好『陰』我啦，你睇到我受咗傷，我冇呢啲知識答你啲問題。」她又自爆愛購物，家中有太多東西：「太多嘢啦，成日問自己點解會買咁多嘢！（男友叫你唔再買嘢？）多謝大家！」明禎還透露有在港睇樓欲置業，但笑稱自己要求多，又表示想在港養狗：「香港屋企得我一個人，都想有個生命喺屋企，但又唔可以太自私，要做個負責任主人。（一個人喺屋企好慘？）唔慘，我鍾意Me Time。」
盧慧敏拍戲冇尺度上限
另談到有網民對她的髮型不太受落，明禎則認為自己喜歡便可，問到Edan喜歡她長髮還是短髮？她再次迴避：「傷口痛！」
同場譚凱倫帶同12歲愛犬到場，談到她在剛播出的新劇《三命》中有大尺度床戲，她害羞表示是自己最大尺度演出。身旁的盧慧敏則笑指濕濕碎，更大膽表示自己的尺度沒有上限和下限。
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