拍戲跌傷 入院縫針 林明禎談Edan即落閘：你哋唔好陰我

林明禎、盧慧敏、譚凱倫及沈震軒等昨日到沙田出席寵物活動。明禎透露拍攝時不慎跌傷：「兩隻腳大、小腿都傷咗，縫咗針冇事。（擔心有疤痕？）唔擔心，醫生手勢好。」談到有指她因貴租而搬屋，明禎解釋稱舊單位面積太小，只有逾兩百呎，另加兩百多呎天台，笑指香港天氣不穩定，天台可謂得物無所用。提到可以跟緋聞男友Edan到天台拍拖「曬月光」，她立即扯開話題，當被追問搬家是否為了離Edan更近？她即笑謂：「你哋唔好『陰』我啦，你睇到我受咗傷，我冇呢啲知識答你啲問題。」她又自爆愛購物，家中有太多東西：「太多嘢啦，成日問自己點解會買咁多嘢！（男友叫你唔再買嘢？）多謝大家！」明禎還透露有在港睇樓欲置業，但笑稱自己要求多，又表示想在港養狗：「香港屋企得我一個人，都想有個生命喺屋企，但又唔可以太自私，要做個負責任主人。（一個人喺屋企好慘？）唔慘，我鍾意Me Time。」