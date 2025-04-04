英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
6:30 （續）金融概要
7:00 新造電視
7:30 NBC世界新聞
8:00 金融概要
10:00 超能學堂
10:30 孩子義工團（Ⅲ）
11:00 細味文明
11:55 世界真細小
12:00 CGTN環球瞭望
1:00 大自然的魔幻時刻
2:00 財經演義
2:25 動物的奇妙外衣
3:25 智能安樂窩
3:50 創新國度（ⅩⅤⅡ）
4:15 普通話新聞報道
4:30 新造電視
5:00 芝麻街（LⅣ）
5:30 捉鬼小隊
6:00 穹蒼下的澳洲（Ⅳ）
7:00 手語新聞報道
7:30 七點半新聞報道及天氣報告
7:55 100道風味
8:00 智能安樂窩
8:30 大自然小家庭
9:30 盜墓迷城3（PG）
11:45 晚間新聞
12:05 賽馬預測（馬會）
12:35 中國24小時
1:20 智能安樂窩
1:45 金融概要
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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