NewJeans合約戰開庭 信任破裂拒和解

韓國人氣女團NewJeans去年11月底以ADOR事務所和母公司HYBE違約、未有聽取她們訴求為由，單方面提出合約無效。昨日，首爾中央地方法院就她們與ADOR的專屬合約效力確認訴訟進行首次辯論，NewJeans沒有現身，只派出代表律師出席。

親自打造NewJeans的ADOR前理事閔熙珍去年被迫辭職，對於NewJeans表示她們無法在沒有閔熙珍的情況下繼續進行演藝活動，ADOR指NewJeans的說法自相矛盾：「ADOR是在我國排名第一的公司HYBE旗下的子公司，如果要說我們沒有能力找到其他製作人來支援NewJeans，這是完全不成立的，在香港的演出也是在沒有閔熙珍的幫助下順利進行。」