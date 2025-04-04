型爆亮相台灣記者會 木村放下天王架子 出力搬道具

現年52歲的木村拓哉相隔7年訪台，魅力不減。昨日，他型爆出席記者會，拍照時在台上幫忙搬道具，完全沒有天王架子。他此行又特意多停留一日，為其個人網上頻道拍片。

日劇天王木村拓哉相隔7年到訪台灣，昨日現身代言保健品牌的記者會，吸引過百名記者到場採訪。52歲的他身穿西裝現身，型爆全場，並以中文打招呼：「大家好，我是木村拓哉。」引來全場尖叫。當他聽到台下粉絲大讚「好帥」時，即忍不住害羞笑出來。

對於抵台當日獲400名粉絲接機，木村感激表示：「到機場看到很多粉絲和傳媒，感覺台北的大家非常熱情，依然不變地支持我，讓我很開心。」在劇集中飾演過各行各業人士的他，表示有機會想挑戰壞人角色，又展示親民一面，在台上拍照時對傳媒照顧周到，親自幫手移動道具。木村離開前還多次鞠躬，主動與記者會主持人曾寶儀及翻譯握手道謝，完全沒有天王架子。

光希新片票房慘淡 據知，木村此行原定留台兩日一夜，但為了替個人頻道拍片，臨時更改行程多留一天。前日，他離開機場直奔酒店，即收到2大袋他最喜愛的台灣鳳梨酥手信，晚上則到高級粵菜餐廳大歎中餐。

另一方面，木村的細女光希主演改編自韓國漫畫的新片《女神降臨》前篇，雖然事前落力宣傳，但票房慘遭滑鐵盧，上映第2周已跌出票房排名十大之外，而後篇將於下月1日上映。