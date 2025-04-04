暢所欲玄：地舖大門如何開（理氣下篇）

現在的風水有兩大派系：玄空與三合。玄空是時間的興衰來定，現代用三合的人不是少，只是三合理論，在電視或媒體，很難表達給不懂風水之人。媒體的重點就是收視，要有收視，必須令觀眾看得明白兼有趣味性，三合的苦澀很難在媒體上發揮出來。陰宅風水，對於學習風水的人來說，行山復墳，可學習前人的技巧，因用三合派系來做葬十之八九。

地舖風水，可用先天八卦與後天八卦法。先天來龍後天向，後天來龍先天向。甚麼坐向的風水最好，就是用天地的自然坐向，坐向跟隨着來龍的步伐，才是天人合一。例如九龍半島，大帽山在西北，為後天八卦乾龍，九龍坐北向南，先天八卦南方為乾卦，這就是後天八卦之來龍乾卦，先天八卦之乾卦向。

龍水相對：風水上的來龍與去水口，必然是相對的，西北乾龍，相對180度的東南為去水口。一間地舖不知來龍，自然不知去水口，但知道坐向，例如坐東向西，西後天八卦兌，先天八卦兌在東南為來龍，水口在西北，大門設在右方西北白虎門。三合的理論比較苦澀複雜，一般人很難明。

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