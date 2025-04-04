蔡依林磨刀6年再出碟 周杰倫坐私人飛機睇騷

台灣天后蔡依林在日本度假後重投工作，以一身索爆打扮亮相上海活動，並預告相隔6年將於下月推出新專輯，會以從未嘗試過的風格配合大膽主題，務求令歌迷耳目一新！

擁有好歌喉兼台型十足的蔡依林（Jolin），出道以來唱紅多首膾炙人口的歌曲，精湛舞技更是令歌迷百看不厭。工作之餘，她亦相當重視家庭生活，日前趁空檔偕媽咪及家姐蔡旻紋到東京旅遊，蔡旻紋在社交網分享多張靚相，玩得相當開心！

度假叉電後，Jolin日前已飛抵上海出席化妝品牌活動，在機場逐一接過Fans送的禮物，再換上黑色露肩裝出席活動，型格中不失高貴。

預告新碟好大膽 另外，有台灣網民發起「2025年最愛華語歌手」，冠軍由天王周杰倫奪得，第2、3名分別是周興哲及田馥甄，之後依次是鄧紫棋、蕭秉治、Jolin、邱鋒澤、林俊傑及張惠妹等。已6年沒出碟的Jolin，宣布將於5月推出新專輯，並「劇透」是很大膽的主題，也是過去沒嘗試過的風格，而演唱會則有機會在下半年舉行。

至於周杰倫主理的節目《周遊記》第3季收視極好，心情大靚的他上載一張30年前的舊照，寫道：「告訴自己年紀雖然不輕了，但保持幼稚幽默的心態，還是很重要的。」翌日他又分享身在私人飛機的照片，自爆飛往日內瓦睇騷，戴上黑超的他型格十足，與青澀照相映成趣。