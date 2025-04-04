再度合作培情 陳豪出聖手按摩 張曦雯嗌舒服

藝人陳豪與張曦雯在新劇《俠醫》中再度合演情侶，張曦雯大爆戲裏戲外都獲陳豪聖手按摩，笑言跟對方拍劇「好舒服」。至於陳豪則苦笑被太太陳茵媺嫌棄力度和持續性不足。

視帝陳豪、張曦雯、郭柏妍及劉佩玥等昨日出席無綫新劇《俠醫》開鏡拜神儀式。張曦雯高興指今次跟陳豪有很多對手戲，還透露除了劇情需要，休息時都會獲對方提供按摩服務，大讚其手勢好。問到男友在家有否為她按摩？張曦雯笑謂：「我有按摩椅，唔使佢，哈哈！」又坦言雖然趕工，但有陳豪供應咖啡，拍攝過程非常開心。而近年備受力捧的張曦雯，被睇高一線成為新一代視后，除了劇接劇之外，就連廣告也接到冇停手。近日，她拍攝廣告硬照時，換上多套靚衫，大晒玲瓏浮凸的身材和逆天長腿，更有超過「一打」人數的團隊全天候服侍，認真誇張。

被太太嫌棄唔持久 至於「愛妻號」陳豪透露平日在家中也會為太太按摩，笑指不時被嫌棄力度和持續性不足：「依家大仔做咗按摩隊長，指揮二仔同細女幫媽咪同我按摩。」問到網民笑指他與太太似「父女戀」時，他笑謂：「其實我好正常，係太太Keep得太過天仙。」還透露稍後會跟太太外遊補祝生日。談到有指無綫力捧出爐視帝張振朗以取代其地位，陳豪坦言樂見對方獲獎，認為娛樂圈是年輕人行業，公司給予後輩機會是好事。

另外，劇中飾演陳豪妹妹的郭柏妍，笑指角色是游泳運動員，需要泳裝上陣，故忍口減肥，又透露自己在劇中會因病離世。劉佩玥則因近日氣溫急降而聲沙，表示會看中醫針灸開聲。

而另一無綫劇集《奪命提示》現正熱播，當中3位「奪命女神」劉穎鏇、劉佩玥和郭柏妍在鏡頭前型爆。昨日官方平台發放拍攝花絮，劉佩玥一個前翻滾再緊接拋武器的動作，雖然前後拍攝了多次，但仍保持滿面笑容，獲網民封為「武打女神」。她之前到台灣宣傳《奪命提示》時，就表示劇中的武打戲皆是親身上陣，直言：「打戲真難！」郭柏妍第一次練習開槍的片段亦曝光，她試開完第一槍後，即嚇得掩耳大叫，被讚可愛。