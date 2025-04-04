鄧麗欣「胸」降金像獎特刊 《破．地獄》朱栢康搶Fo
第四十三屆香港電影金像獎頒獎典禮將於本月27日舉行，昨日大會釋出特刊部分入圍演員造型照，10位「最佳男配角」及「最佳女配角」來自6齣好戲，其中以《破．地獄》最為突出，朱栢康、秦沛、梁雍婷及韋羅莎均入圍。《九龍城寨之圍城》就有古天樂及伍允龍，其他演員還有盧鎮業、鄧麗欣、谷祖琳及李琳琳。男配角候選人中以秦沛資歷最深厚，他曾兩度榮獲金像獎男配角，而朱栢康早於《2024年度香港電影導演會年度大獎》中便獲選「最佳男配角」，「金像影帝」古天樂亦曾兩度入圍「最佳男配角」，伍允龍則是首度提名，以武打演員及動作指導出身的他，沒有想過首項金像獎提名是來自演技獎項。
至於女配角之爭，李琳琳從演50多年來首次在《第十八屆亞洲電影大獎》及《香港電影金像獎》中獲提名，而梁雍婷去年奪得「最佳女配角」，今年和韋羅莎再次入圍此獎項，谷祖琳亦曾在《2024年度香港電影導演會年度大獎》中獲得「最佳女配角」。
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