影帝出招搶客謀反擊 張藝興撳住砌梁朝偉 票房戰攞頭彩

前韓國男團EXO成員張藝興唱而優則演，前年擔演內地電影《孤注一擲》，挾41億港元票房人氣再急升。而他主演的電影《不說話的愛》昨日上映，片中演聽障爸爸的他大展演技，情感到位又催淚，至於同期上映、梁朝偉和趙麗穎等各人的主演作全被他壓着打，票房贏開巷！

藝人梁朝偉與內地演員段奕宏從影多年，各自在不同電影頒獎禮多次奪得影帝殊榮，演技毋庸置疑，他們合演的電影《獵狐行動》今天在內地正式上映，同日上映的還有備受注目、趙麗穎主演的《向陽．花》，暫以《向》片成績較佳，超越梁朝偉的《獵》片。至於昨日上映、張藝興主演電影《不說話的愛》可謂一枝獨秀，票房遙遙領先。

截至昨日為止，內地4月電影檔共有16部電影上映，新片預售總票房已超過5,400萬元人民幣（約5,753萬港元），雖然梁朝偉與段奕宏主演的《獵》片相當有噱頭，但根據現時情況來看，張藝興的《不》片成績最亮麗，以2,264萬元人民幣（約2,412萬港元）預售票房暫居榜首；遊戲改編的電影《我的世界大電影》以逾1,194萬元人民幣（約1,272萬港元）排第2位；由馮小剛執導、趙麗穎主演的《向》片之前不停上熱搜，現時優先場加預售票房暫得881.6萬元人民幣（約939萬港元），暫時排第3位。而梁朝偉的《獵》片預售票房121萬元人民幣（約128萬港元），排第6位，相比第4位、由王一博主演的重映電影《熱烈》的432萬元人民幣（約460萬港元）還要低。

首映禮晒「父女情」 《不》片推出過多場優先場，張藝興片中飾演一名聽障爸爸，與女兒彼此為伴，全靠肢體語言及眼神等演出，尤以片中法庭戲及車禍尋錢等場口發揮演技，全面刺激淚腺，觀眾都是喊住離場。張藝興片中用心演繹，戲外同樣用愛發聲，完成電影拍攝後，還將手語帶上演唱會，不僅用手語重新演繹歌曲，還帶動現場觀眾學習手語，發揮影響力。他前日在北京出席電影首映禮，片中女兒「木木」李珞桉都有出席，期間張藝興單手抱「女兒」上座椅，又跟她一起跳舞，二人互評表現，「木木」給爸爸張藝興100分，張藝興回饋120分，笑言多出的20分是愛，大玩溫情牌。期間張藝興坦言以後有他的演唱會，就會有手語，還會邀請聽障朋友來欣賞。

而預售票房一般的《獵》片，取材中國公安機關跨國追逃犯的真實案例，梁朝偉飾演潛逃7年的上海百億金融詐騙案主犯，警探段奕宏展開跨國追緝。電影的街頭伏擊、人體炸彈、黑幫圍剿等動作、爆破刺激場面甚多。據知梁朝偉親自點名段奕宏合作，表示非常欣賞對方，而段奕宏亦大笠高帽，自言睇梁朝偉的電影長大。眼見張藝興及趙麗穎的電影氣勢如虹，梁朝偉及段奕宏紛紛拍片「拉票」，未知之後能否絕地反擊。

至於作為一部重播影片，黃渤、王一博主演的《熱烈》居然仍可排行第4位，口碑可見一斑。電影講述街舞老炮兒黃渤，偶遇賣藝少年王一博，一起熱烈追夢的故事，電影於2023年中上映4日已有4億票房，最終總票房更高達9.13億，故事內容充滿青春、熱血，網民表示重映都必定捧場。