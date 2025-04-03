「蝙蝠俠」光榮退場 韋基馬肺炎病逝

曾主演電影《新蝙蝠俠不敗之謎》（Batman Forever）的美國著名男星韋基馬（Val Kilmer）逝世，終年65歲。死訊由其女兒Mercedes公布，她向美國報章《紐約時報》（The New York Times）透露，父親前日在洛杉磯因肺炎逝世，而在死前不足兩個月，韋基馬曾在社交網分享最後一條短片，片中他與藝術家David Choe在一間隔音房閒聊，期間戴上由David製造的破舊「蝙蝠俠」頭套，並慨嘆已有一段長時間沒戴過。