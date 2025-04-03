「蝙蝠俠」光榮退場 韋基馬肺炎病逝
曾主演電影《新蝙蝠俠不敗之謎》（Batman Forever）的美國著名男星韋基馬（Val Kilmer）逝世，終年65歲。死訊由其女兒Mercedes公布，她向美國報章《紐約時報》（The New York Times）透露，父親前日在洛杉磯因肺炎逝世，而在死前不足兩個月，韋基馬曾在社交網分享最後一條短片，片中他與藝術家David Choe在一間隔音房閒聊，期間戴上由David製造的破舊「蝙蝠俠」頭套，並慨嘆已有一段長時間沒戴過。
韋基馬2014年宣布患喉癌，3年後表示已康復，並接受氣管造口手術幫助呼吸，但卻令他永久失聲。2021年，他曾推出一部講述其抗癌經過的紀錄片《VAL》，當時亦要靠儀器協助說話。
韋基馬從影以來拍過不少著名作品，包括《壯志凌雲》（Top Gun）、《盜火線》（Heat）、《俠聖》（The Saint）與《火樂焚城》（The Doors）等；2022年，湯告魯斯（Tom Cruise）力邀他於《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）客串「冰人」（Iceman）一角。
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