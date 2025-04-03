早知悉未成年交往 金賽綸8友人挺身做證
韓星金秀賢日前開記者會，否認於金賽綸未成年時開始交往，並已向金賽綸遺屬及爆料平台「橫豎研究所」提出約6,500萬港元索償訴訟，又以「橫豎研究所」違反跟蹤處罰法提出訴訟。金賽綸遺屬的代表律師透過節目《Case File 24》表示：「有8個朋友知道金賽綸由未成年開始與金秀賢交往，他們看到記者會都感到很無奈，正寫聲明書，可能稍後會公開。」遺屬方面則立場軟化說：「在未成年時期開始有好感，直至成年後才正式交往，假如是這樣說的話也比較好，不知道他為甚麼要否認一切。」
另外，金秀賢曾與已故女星Sulli合演「19禁」電影《Real》，Sulli胞兄日前指妹妹是在不願意的情況下拍床戲，金秀賢事務所昨日發聲明，澄清Sulli試鏡時已知有露肉場面，劇本亦寫明有床戲。
至於早前與金秀賢一同亮相G-Dragon節目《Good Day》的男星任時完，昨晨被發現清空社交網追蹤名單，疑與粉絲要求他與金秀賢割席有關。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：