中居正廣包冚蒲頭 木村襲台大陣仗 400粉絲尖叫接機

日劇天王木村拓哉經歷事務所爆發的性侵風波後，近年人氣翻漲，主演新片《摘星廚神．巴黎夢》票房衝破40億日圓（約2.08億港元），最近又為內地品牌智能手錶拍廣告。去年成為台灣保健品代言人的他，昨日相隔7年飛抵當地，吸引約400粉絲接機。

木村昨日一身牛仔外套襯牛仔褲、戴上黑框眼鏡步出機場禁區，全場粉絲瘋狂尖叫。心情靚爆的他企定定任傳媒影相後，再走近粉絲舉V大合照，但手上沒戴新代言的智能手錶。他全程沒有受訪，其後在保安包圍下登車離開。

8保鏢護駕 木村此行相當大陣仗，除有20位台灣工作人員外，還有8位高大保鏢護駕。大會事前沒有公開他乘坐的航班時間，首名到場的女粉絲早於凌晨5時便到機場守候，可惜木村出來時被保鏢擋住，她只能看到偶像側面一秒，傷心落淚。今日會出席記者會的木村，昨日登機前上載型爆側面照打卡，寫上主演日劇《夢想飛行Good Luck》的主題曲《Ride on time》，未出發先興奮。

至於木村的昔日SMAP舊隊友中居正廣，去年底捲入性侵前女主播醜聞後一直龜縮，日前終於蒲頭！上月28日，戴上Cap帽、黑超與口罩的他，被拍得親自駕車到訪東京一間建築公司，與建築師密斟一輪後，拿着啡色公文袋離開。早前傳出想賣樓搬屋的他，似乎打算搵地方建新屋。而受害女主播近日再受訪，直言事件對她造成一輩子無法挽回的傷害。