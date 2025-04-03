暢所欲玄：陰宅風水宜忌

陰宅風水是中國傳統文化的重要部分，因在風水玄學角度，墓地的選址、方位和布局都會影響後代子孫的運勢、健康與家族興衰，當中有些重點要留意。

1.宜選擇「龍脈」匯聚之地，即山勢連綿、生氣旺盛的地帶。墓園背靠山脈（靠山），前方開闊（明堂），左右有低矮山丘環抱（青龍、白虎），形成藏風聚氣的模式。忌選孤山、斷山、陡峭或怪石嶙峋之地，這些地方都容易聚集煞氣。

2.理想的水局是「玉帶環腰」，即水流環繞墓地，象徵聚財納福，水流最好是曲、清澈。忌直沖或反弓水（河流直衝墓地或呈反弓形），否則易導致破財、家運不穩。

3.墓碑朝向需結合逝者的生辰八字或家族命理，常見吉向為坐北朝南（順應自然陽氣），但具體需因地制宜。避免朝向尖角、高壓線、道路直衝等形煞方位。

4.土壤宜濕潤但不可過於陰濕，以黃土或五色土為佳，忌砂石地、黑土或寸草不生之地。宜選周圍植被茂盛之地，象徵有生機，但樹木又不可離墓穴過近，避免樹根破壞棺木。

由於選擇墓地在玄學角度影響甚大，讀者們如要作重大決策，先請教風水師，但不必過度迷信。

堪輿學家陳定幫師傅