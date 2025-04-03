獨家專訪：區明妙苦練唱功 密謀做歌手

有無綫「御用學生妹」之稱的區明妙在新劇《奪命提示》中再演學生妹，笑指朋友覺得她十年前後並沒有長大過，她就自覺沒有中學生的青澀和神采，不過今次角色跟自己15、16歲時很相似。她本身是網絡女團MORII GIRLS骨幹成員，透露原本在劇中有場表演跳唱場口，可惜錄音後沒有被採用：「原本叫我去錄音，但最尾用咗代唱。（唔合監製心水？）可能係，因為角色要唱得好叻，我爭啲……以為自己應付到，原來要再叻少少。」錯失機會令她明白機會是留給有準備的人，之後亦有找歌唱老師苦練唱功，笑言想叫監製再給予機會。