獨家專訪：區明妙苦練唱功 密謀做歌手
有無綫「御用學生妹」之稱的區明妙在新劇《奪命提示》中再演學生妹，笑指朋友覺得她十年前後並沒有長大過，她就自覺沒有中學生的青澀和神采，不過今次角色跟自己15、16歲時很相似。她本身是網絡女團MORII GIRLS骨幹成員，透露原本在劇中有場表演跳唱場口，可惜錄音後沒有被採用：「原本叫我去錄音，但最尾用咗代唱。（唔合監製心水？）可能係，因為角色要唱得好叻，我爭啲……以為自己應付到，原來要再叻少少。」錯失機會令她明白機會是留給有準備的人，之後亦有找歌唱老師苦練唱功，笑言想叫監製再給予機會。
她又透露近日有朋友寫了一首柔美曲風新歌給她，有機會出歌：「因為女團中有成員出道獨立發展，啟發咗我。（想做歌手？）都想試吓，可能喺網上出咗先，睇反應再同公司傾吓。」
陳山聰鼓勵放膽演
劇中她跟視帝陳山聰和劉佩玥有很多搞笑互動，感謝兩位前輩鼓勵她放膽演，今次角色有喊有笑，大有發揮，算是她入行以來最多戲份的一次。她讚同劇的郭柏妍揸槍好有型，笑言自己今次角色是小朋友，希望將來演大人可以保護別人。她初入行時予人文靜感覺，隨着入行時間愈耐，愈會放膽表達意見，透露正籌備拍攝網上綜藝節目，想30歲前儲夠首期上車。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：